Malatya'da Pompalı Tüfekle Havaya Ateş! - Son Dakika
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Malatya'da Pompalı Tüfekle Havaya Ateş!

Malatya\'da Pompalı Tüfekle Havaya Ateş!
13.07.2026 16:28
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Malatya'da sokakta pompalı tüfekle ateş açan zanlı, özel harekatla gözaltına alındı.

Malatya'da sokak ortasında pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açan şahıs paniğe neden oldu. Özel harekat destekli polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınan zanlı polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesi Tekel Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elinde pompalı tüfek bulunan bir şahıs sokak ortasında havaya rastgele ateş açtı. Silah seslerini duyan ve şahsı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye özel harekat ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, elindeki pompalı tüfekle birlikte bir apartmanın bahçesine giren şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Olayda yaralanan olmaz iken şüpheli polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Battalgazi, 3. Sayfa, Güvenlik, Malatya, Yaşam, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da Pompalı Tüfekle Havaya Ateş! - Son Dakika

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