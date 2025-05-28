Malatya'da sağanak yağış hayatı felç etti

Yollar göle döndü, ekipler müdahale ediyor

MALATYA - Malatya'da etkili olan sağanak yağış, şehir merkezinde su baskınlarına neden oldu. Yoğun yağışla birlikte birçok cadde ve sokak adeta göle dönerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Özellikle alçak kesimlerde su birikintileri nedeniyle araçlar yolda kaldı, bazı bölgelerde ise Malatyalılar su dolu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Malatya'da etkili olan sağanak yağmurun ardından birçok mahallede taşkınlar meydana geldi. Kentin bazı noktalarında rögar kapaklarının taşması sonucu su, ev ve iş yerlerine kadar ulaştı. Yağışla birlikte çevre yollunda da yoğun su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, bazı araçların suya gömüldüğü gözlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ ve İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, su baskını yaşanan bölgelerde tahliye çalışması başlattı. Ekipler, yağmurun etkili olduğu saatlerde özellikle riskli görülen alanlarda yoğun mesai harcayarak suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yağışın devam ettiği kentte yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırdı.