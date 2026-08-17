Malatya\'da Şiddetli Fırtına ve Sağanak Hasara Yol Açtı

Malatya'da aniden bastıran sağanak, şiddetli rüzgarla birlikte etkili oldu. Fırtına nedeniyle kent merkezinde birçok noktada ağaçlar devrilirken, bazı iş yerlerinin camları kırıldı.

Kent merkezinde saat 16.30 sıralarında kısa sürede etkisini artıran sağanak ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar yerinden sökülerek devrildi. Bazı iş yerlerinde ise camlar kırılarak maddi hasar meydana geldi. İstasyon Caddesi'nde bulunan bir eczanenin camları da fırtınanın etkisiyle kırılarak tuzla buz oldu. Olaylarda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken çeşitli noktalarda maddi hasar oluştu.