Malatya'da silahlı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti

3.Sayfa

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

18 Haziran Salı akşam saatlerinde Akçadağ ilçesine bağlı Aşağı Örükçü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Kavgada, E.C.G.'nin av tüfeği ile ateş açması sonucu N.G. ile O.G. yaralanırken, olayın zanlısı suç aleti ile yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Olcay Gökçek (37) kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer yaralı N.G.'nin ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ndeki tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA