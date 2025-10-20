Malatya\'da Sokak Satıcılarına Operasyon

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 22 bin 440 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında fiziki takip sonucu operasyon düzenledi. Kentte belirlenen bir ikamet ile bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 22 bin 440 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüphelinin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - MALATYA