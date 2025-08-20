Malatya\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Malatya'da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi 2. Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halindeki İ.E.Ş. idaresindeki 44 AGH 664 plakalı Tofaş Fiat marka hafif ticari araç ile S.D. yönetimindeki 44 AEH 253 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA