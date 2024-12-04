Malatya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Malatya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Altınkayısı Bulvarı üzerinde seyreden M.İ. idaresindeki 44 AGA 330 plakalı araç ile İ.Ç. yönetimindeki 35 US 008 plakalı araç çarpıştıktan sonra savrularak park halindeki 44 FH 636 plakalı araca çarptı. Kazada, M.İ., İ.Ç. ile B.M.P. yaralandı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA