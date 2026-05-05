Malatya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Fiziki takiple gerçekleştirilen operasyonda 5 şahsın üzeri ile 5 ayrı ikamette arama yapıldı. Yapılan aramalarda bin 905 gram sentetik kannabinoid ile 4 bin 146 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevkleri sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA
