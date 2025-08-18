Malatya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda uyuşturucu satıcılarına yönelik iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. Fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonlarda 7 kişiye ait 2 araç ve 5 ikamette yapılan aramalarda 26 bin 330 adet sentetik ecza hap, 81 gram metamfetamin ve 1,7 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.