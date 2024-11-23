Malatya'da Yıkımda İş Makinesine Çöken Bina - Son Dakika
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Malatya'da Yıkımda İş Makinesine Çöken Bina

Malatya\'da Yıkımda İş Makinesine Çöken Bina

Battalgazi'de hasarlı bina yıkımı sırasında iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu operatör yara almadı.

23.11.2024 14:26
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde hasarlı bir bina yıkım işlemleri esnasında iş makinesinin üzerine çöktü. Ortalığı toz bulutlarının kapladığı olayda operatör ise şans eseri yara almadan kurtuldu.

Sabah saatlerinde Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi Sadrazam sokakta meydana gelen olayda, ağır hasarlı bir bina yıkım işlemleri esnasında iş makinesinin üzerine çöktü.

Olayda iş makinesi operatörü şans eseri yara almaz iken çevreyi ise toz bulutları kapladı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Yıkımda İş Makinesine Çöken Bina - Son Dakika

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