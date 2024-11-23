Malatya'nın Battalgazi ilçesinde hasarlı bir bina yıkım işlemleri esnasında iş makinesinin üzerine çöktü. Ortalığı toz bulutlarının kapladığı olayda operatör ise şans eseri yara almadan kurtuldu.
Sabah saatlerinde Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi Sadrazam sokakta meydana gelen olayda, ağır hasarlı bir bina yıkım işlemleri esnasında iş makinesinin üzerine çöktü.
Olayda iş makinesi operatörü şans eseri yara almaz iken çevreyi ise toz bulutları kapladı. - MALATYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Malatya'da Yıkımda İş Makinesine Çöken Bina - Son Dakika
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