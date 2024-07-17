Malatya'da Yol Verme Kavgası Sonucu Araçlar Kanala Uçtu - Son Dakika
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Malatya'da Yol Verme Kavgası Sonucu Araçlar Kanala Uçtu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki sürücü arasında yol verme kavgası çıktı. Kovalamaca sonucu otomobil ve motosiklet sulama kanalına düştü. Motosiklet sürücüsü boğulmak üzereyken vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

17.07.2024 09:56
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Malatya'da iki sürücünün yol verme kavgası sonrası otomobil ve motosiklet sulama kanalına uçtu. Kazada motosiklet sürücüsü boğulmak üzereyken vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.

Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Gedik Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mutlu Caddesi üzerinde Y.K. yönetimindeki 44 ER 340 plakalı motosikletin sürücüsü ile S.B. yönetimindeki 27 J 5001 plakalı otomobilin sürücüsü arasında iddiaya göre yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrası iki sürücü arasında yaşanan kovalamaca sonunda iki araçta sulama kanalına uçtu. Olay sonrası otomobil sürücüsü araçtan kendi imkanları ile çıkarak uzaklaşırken yaralanan motosiklet sürücüsü Y.K. ise suda boğulmak üzereyken son anda çevredeki vatandaşların yardımı ile kurtarıldı.

Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken bir süre sonra kaza yerine gelen otomobil sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı. Savcılık talimatı ile su kanalına düşen araçlarda olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, araçlar daha sonra çekici ile kanaldan çıkarıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Motosiklet, Yeşilyurt, Malatya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Yol Verme Kavgası Sonucu Araçlar Kanala Uçtu - Son Dakika

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