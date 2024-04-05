Malatya\'da Yolcu Otobüsünde 8 Kilo Skunk Ele Geçirildi, 1 Kişi Tutuklandı

Malatya'da, yolcu otobüsünde 8 kilo skunk ele geçirildi. Olayda 1 kişi tutuklandı.
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kale uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramada 8 kilo skunk maddesi ele geçirilirken N.B. gözaltına alındı.
Zanlı N.B. polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA
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Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek çay yatağına uçtu. Kazada bir kişi yaralandı.
Balıkesir'in Havran ilçesinde yaşayan alzaymır hastası S.B., 2 gün önce kayboldu. Jandarma ekipleri ve vatandaşların katılımıyla yapılan arama çalışmaları sonucunda S.B., 32 saat sonra dağlık alanda sağ olarak bulundu. Jandarma komandoları tarafından hastaneye götürülen S.B.'nin sağlık durumu iyi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179'uncu yıldönümü münasebetiyle tören düzenlendi. Törende İlçe Emniyet Müdürü Komiser Arif Çetin, polislerin görevinin başında olduklarını vurgulayarak, terör örgütleri ve suç örgütleriyle mücadele ettiklerini belirtti.
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