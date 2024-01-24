 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Malatya'da zehir tacirlerine büyük darbe - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da zehir tacirlerine büyük darbe

Malatya'da, zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 15 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı. Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Malatya\'da zehir tacirlerine büyük darbe
24.01.2024 - 19:29,
Abone Ol

- Malatya'da zehir tacirlerine büyük darbe

MALATYA - Malatya'da, zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 15 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen koordineli çalışmalarda kente bir araçla uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Hedef zanlının yakalanması için operasyon düzenleyen ekipler A.S.Ç. isimli zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlının aracında yapılan aramalarda 37 paket halinde toplam 15 kilo 700 gram SKUNK maddesi ele geçirildi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Malatya, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da zehir tacirlerine büyük darbe - Son Dakika


19:25
Ukrayna Genelkurmayı, terörist tehdidi ortadan kaldırmak için önlemler alacak Ukrayna Genelkurmayı, terörist tehdidi ortadan kaldırmak için önlemler alacak
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16
MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

Son Dakika
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
16:52 AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi
16:45 ABD'li milyarder Elon Musk: İsmim oldukça Yahudi ismi, Yahudi gibiyim
16:34 Sadece 1 maça daha çıksa bambaşka bir senaryo olacaktı! Galatasaray, Angelino'nun biletini kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 20:45:47. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da zehir tacirlerine büyük darbe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement