Malatya Darende'de kaçak kazıda 6 şüpheli suçüstü yakalandı, 15 dinamit bulundu - Son Dakika
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Malatya Darende'de kaçak kazıda 6 şüpheli suçüstü yakalandı, 15 dinamit bulundu

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Malatya Darende\'de kaçak kazıda 6 şüpheli suçüstü yakalandı, 15 dinamit bulundu
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Malatya Darende'de kültür varlığı bulmak için izinsiz kaçak kazı yapan 6 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan 15 dinamit ile hilti, kürek ve jeneratör gibi malzemeler ele geçirildi; adli işlemler sürüyor.

Malatya'nın Darende ilçesinde, kültür varlığı bulmak amacıyla izinsiz kaçak kazı yapan 6 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Darende ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde kaçak kazı yapılacağı yönünde alınan duyum üzerine jandarma ekipleri, 1 Ekim'de saat 23.45 sıralarında olay yerine intikal etti. Ekipler, olay yerinde A.D., Y.K., M.A., A.K., S.K. ve D.Ş. isimli şahısları, yetkili makamlardan izin almadan kültür varlığı bulmak amacıyla kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları belirlenen 15 adet dinamit, 1 adet Bosch marka hilti, 1 adet Dragon marka hilti, 1 adet hilti delici ucu, 1 adet hilti kırıcı ucu, 4 adet kürek, 3 adet çekiç, 20 metre seyyar elektrik kablosu, 1 adet seyyar lamba, 1 adet 4,5 kW jeneratör, 6 adet akıllı cep telefonu, 1 adet yan kesici pense, 4 adet iş eldiveni, 1 adet manila ve 1 adet kazma ele geçirildi.

Şüphelilerin, kazıda kullandıkları malzemeleri kendi rızalarıyla kolluk kuvvetlerine teslim ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaJandarmaDarendeMalatyaGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Malatya Darende'de kaçak kazıda 6 şüpheli suçüstü yakalandı, 15 dinamit bulundu - Son Dakika
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