Malatya Deprem Anı

Malatya'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir kafede kaydedilen görüntülerde vatandaşların deprem anında yaşadığı panik kameraya yansıdı.
20 Mayıs Çarşamba günü sabah saatlerinde Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem sırasında kent merkezindeki bir kafede bulunan vatandaşlar sarsıntıyla birlikte büyük panik yaşadı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, yemek yiyen vatandaşların masalardan hızla kalkarak dışarı çıktığı görüldü.
Kısa süreli paniğin yaşandığı deprem anı iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. - MALATYA
