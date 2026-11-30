Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tünel içinde yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya- Adıyaman karayolu Doğanşehir ilçesi Erkenek Tüneli içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'dan Malatya yönüne seyir halinde olan Ş.O. yönetimindeki 21 AAU 478 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel içerisindeki kaldırıma çarptı. Tek taraflı meydana gelen kazada, araçta yolcu olarak bulunan M.E.S. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.