Malatya Doğanşehir\'de silobas ile iki hafif ticari araç çarpıştı, yaralanan olmadı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan olmazken, araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Kaza, akşam saatlerinde Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çimento yüklü 23 AFJ 925 plakalı silobas ile aynı yönde seyreden 50 AEZ 513 ve 53 EK 570 plakalı hafif ticari araçlar çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, üç araçta da büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.