Malatya Doğanşehir'de tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya Doğanşehir'de tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

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Malatya Doğanşehir\'de tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari aracın tırla çarpışması sonucu aralarında 2 yaşındaki çocuğun da bulunduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.45 sıralarında Doğanşehir ilçesi Esentepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyreden M.A. (51) idaresindeki 44 MA 3134 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen C.Y. yönetimindeki 31 AFN 812 plakalı tırla çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü M.A. ile araçta bulunan H.A. (39), Z.M. (23) ve 2 yaşındaki M.N.C. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Doğanşehirİnceleme3. SayfaMalatyaGüncelKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Malatya Doğanşehir'de tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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