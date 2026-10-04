Malatya Yeşilyurt\'ta bacağından yaralanan şahıs için kendini vurma ihtimali inceleniyor

Malatya'da silahla bacağından yaralanan şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi 1. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sol bacağından tabancayla vurulan M.Ü.Y. (35), özel bir araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan şahıs, tanımadığı kişilerin saldırısına uğradığını öne sürdü.

Polis ekiplerinin şahsın kendi kendini vurmuş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenilirken, olayla ilgili incelemeler sürüyor.