Malatya Yeşilyurt'ta bacağından yaralanan şahıs için kendini vurma ihtimali inceleniyor - Son Dakika
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Malatya Yeşilyurt'ta bacağından yaralanan şahıs için kendini vurma ihtimali inceleniyor

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Malatya Yeşilyurt\'ta bacağından yaralanan şahıs için kendini vurma ihtimali inceleniyor
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Malatya Yeşilyurt'ta bacağından silahla yaralanan şahıs, özel araçla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İddiaya göre tanımadığı kişilerin saldırısına uğradığını öne süren şahıs için polisin kendini vurmuş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

Malatya'da silahla bacağından yaralanan şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi 1. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sol bacağından tabancayla vurulan M.Ü.Y. (35), özel bir araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan şahıs, tanımadığı kişilerin saldırısına uğradığını öne sürdü.

Polis ekiplerinin şahsın kendi kendini vurmuş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenilirken, olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: İHA
Malatya Yeşilyurt3. SayfaGüvenlikOlaylarGüncelSon Dakika

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