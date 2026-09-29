Malatya Yeşilyurt\'ta yük treninin çarptığı traktör ikiye ayrıldı, sürücü yaralandı

Malatya Yeşilyurt'ta yük treninin çarptığı traktör ikiye ayrıldı, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya Yeşilyurt'ta sabah saatlerinde hemzemin geçitte yük treni traktöre çarptı; traktör ikiye ayrıldı, sürücü yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yük trenin çarptığı traktör ikiye ayrılırken, sürücü yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde ilçeye bağlı Dilek Mahallesi Küllümmağara mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki yük treni hemzemin geçitte H.Y. idaresindeki traktöre çarptı. Çarpmanın şiddetiyle traktör ikiye ayrılırken, sürücü H.Y. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan H.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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