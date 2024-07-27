Malazgirt şehidini andı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Malazgirt şehidini andı

Malazgirt şehidini andı Şehit edildiği yere karanfiller bırakıldı Muş'un Malazgirt ilçesinde teröristler tarafından kurulan hain pusu sonucu 9 yıl önce şehit edilen Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız, şehit edildiği yerde anıldı.

27.07.2024 22:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malazgirt şehidini andı

Şehit edildiği yere karanfiller bırakıldı

MUŞ - Muş'un Malazgirt ilçesinde teröristler tarafından kurulan hain pusu sonucu 9 yıl önce şehit edilen Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız, şehit edildiği yerde anıldı.

Malazgirt Kaymakamlığı tarafından saldırının yaşandığı Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Caddesi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe müftüsü imalarının Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası İlçe Müftüsü Memet Hakkı Ayhan, Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız ve tüm şehitler için dua etti.

Saldırının yaşandığı yere çocuklar ile karanfil bırakan Muş Valisi Avni Çakır, Kaymakam Göksu Bayram ve protokol şehidin ruhu şad olsun dediler.

Muş Valisi Avni Çakır yaptığı konuşmada, şehit Kulaksız'ın şahadetinin 9. yılı münasebetiyle bir araya geldiklerini söyledi.

Çakır," Değerli kardeşlerim, bugün burada Arslan Binbaşımızın şahadetinin 9. Yıldönümünü münasebetiyle ona devlet olarak millet olarak Malazgirtliler olarak, ona Fatiha okumak ve her birlikte yad etmek için buradayız. Bundan bin yıl önce, Sultan Alparslan ve ordusu bu topraklardan geçti. O ordu Türk'üyle, Kürd'üyle, Çerkeziyle, bugün de bu topraklarda yaşayan her kesimden vatandaşlarımızla bir aradaydı. Onlar bu toprakları bize yurt edindiler.

Bu aziz millet, o tarihten bu yana her daim mazlumların yanında, zalimlerin karşısında durmuştur. Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinde bulunduğu coğrafyalara adalet, imar, refah ve kurtuluş getirmiştir. Yaklaşık yüz yıl önce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, bu millet yine büyük saldırılara karşı durarak, binlerce şehit vererek, bu toprakların bağımsızlığını sağlamıştır.

Her devirde olduğu gibi, bu millet Sultan Alparslan zamanında da, Fatihlerin döneminde de bulunduğu tüm coğrafyaya güven ve huzur vermiştir. Bugün de devletimiz, milletiyle beraber, askerimiz, polisimiz ve jandarmamızın aziz halkımızın desteğiyle bu bölgede güçlü mücadeleler veriyor ve huzur sağlıyor.

Ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her noktası artık emin belde, emin yuva haline geldi. Terörle mücadelede büyük başarılar elde ettik ve bölgelerimiz terörün yıkıcı etkilerinden uzak kaldı.

Sevgili kardeşlerim, bu başarılarımızın arkasında yavrularımızın bayrağımızı gururla dalgalandırması, şehitlerimizin uğruna can verdiği değerlerin korunması yatıyor. Vatanımızın, birliğimizin, bütünlüğümüzün, bayrağımızın daima dalgalanması, birlik ve beraberliğimizin daima sürmesi en büyük meselemizdir. Gelecek nesillere güçlü, huzurlu ve müreffeh bir ülke bırakmak en büyük hedefimizdir.

Allah'a şükürler olsun ki bugün burada, milletimizle birlikte, bu hedefe doğru ilerliyoruz."

Programa Muş Valisi Avni Çakır, Muş İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Konakkuran Belediye Başkanı Remzi Çetin, Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Sercan Candan, Malazgirt Müftüsü Memet Hakkı Ayhan, Malazgirt Kazı Ekibi Başkanı Prof. Dr. Adnan Çevik, Siyasi Parti Başkanları, STK'lar, polis ve jandarma personeli ile çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Göksu Bayram ve protokol üyelerinin, Kulaksız'ın şehit edildiği alana karanfil bıraktığı törene, Belediye Başkanı, Cumhuriyet Savcısı, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Müftüsü, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

Malazgirt, Jandarma, Muş, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malazgirt şehidini andı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:40 Metin Feyzioğlu’nun Prag’a atanmasıyla Egemen Bağış boşta kaldı Metin Feyzioğlu'nun Prag'a atanmasıyla Egemen Bağış boşta kaldı
21:08 TBMM’de kabul edildi En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira oldu TBMM'de kabul edildi! En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira oldu
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, büyük bir akıl tutulmasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, büyük bir akıl tutulmasıdır
20:07 Golan Tepeleri’nde futbol sahasına roket saldırısı: 10 ölü, en az 30 yaralı Golan Tepeleri'nde futbol sahasına roket saldırısı: 10 ölü, en az 30 yaralı
18:44 Özel’den Erdoğan’a “SGK borcu“ yanıtı: Hiç bu işlere kalkışma, sana kendimizi muhtaç etmeyiz Özel'den Erdoğan'a "SGK borcu" yanıtı: Hiç bu işlere kalkışma, sana kendimizi muhtaç etmeyiz
20:39 TBMM’de ABD ve Netanyahu’yu kınayan tezkere kabul edildi TBMM'de ABD ve Netanyahu'yu kınayan tezkere kabul edildi
18:22 Somali Tezkeresi TBMM’de kabul edildi Somali Tezkeresi TBMM'de kabul edildi
17:43 İBB, 3 milyar liralık SGK borcunu ödeyecek AK Partili Usta: Yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ederiz İBB, 3 milyar liralık SGK borcunu ödeyecek! AK Partili Usta: Yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ederiz
17:07 Umuma açık tuvalette bir kişi ölü bulundu Umuma açık tuvalette bir kişi ölü bulundu
16:22 12 kilo verdi Aşkın Nur Yengi zayıflama sırrını anlattı: 16 saat aç kaldım 12 kilo verdi! Aşkın Nur Yengi zayıflama sırrını anlattı: 16 saat aç kaldım
16:10 Büyükelçi Metin Feyzioğlu’nun görev yeri değiştirildi Büyükelçi Metin Feyzioğlu'nun görev yeri değiştirildi
15:39 Nagihan Karadere’nin başı saplantılı hayranlarıyla derde girdi Soluğu savcılıkta aldı Nagihan Karadere'nin başı saplantılı hayranlarıyla derde girdi! Soluğu savcılıkta aldı
15:25 Harris, Trump’la arasındaki farkı kapatmak üzere İşte son anketten çıkan sonuçlar Harris, Trump'la arasındaki farkı kapatmak üzere! İşte son anketten çıkan sonuçlar
15:17 Eski Ferizli Belediye Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Eski Ferizli Belediye Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
15:17 Marmaray istasyonunda ’’kanlı bebekli“ protesto Marmaray istasyonunda ''kanlı bebekli" protesto
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 22:56:24. #1.11#
SON DAKİKA: Malazgirt şehidini andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement