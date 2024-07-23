Mali'de köye düzenlenen saldırıda 26 kişi hayatını kaybetti

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Batı Afrika ülkesi Mali'de bir köye düzenlenen saldırıda 26 kişi hayatını kaybetti.

Mali'nin Bankass kasabasına bağlı Dembo köyüne, silahlı saldırganlar tarafından baskın düzenlendi. Kasabasının Belediye Başkanı Moulaye Guindo, saldırganların pazar günü akşam saatlerinde tarım arazilerinde çalışan köylülere ateş açtığını ifade etti. Saldırıda en az 26 kişinin öldürüldüğünü söyleyen Guindo, bölgeye askerlerin gönderildiğini belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Şiddet olaylarının yaşandığı Mali'nin Mopti bölgesinde 1 Temmuz'da silahlı saldırganlar tarafından düzenlenen baskında en az 40 kişi hayatını kaybetmişti. - BAMAKO