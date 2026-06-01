Malkara\'da Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yaklaşık 3 metrelik menfeze uçması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Malkara-Tekirdağ kara yolunun Alaybey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa'dan Malkara istikametine seyir halinde olan 22 FK 308 plakalı otomobilin sürücüsü Erdoğan Uzun (66), henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki yaklaşık 3 metre derinliğindeki menfeze düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erdoğan Uzun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Uzun'un cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ