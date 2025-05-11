Malkara OSB\'de Sokak Köpekleri Tedirginlik Yarattı

Tekirdağ Malkara Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) gece saatlerinde bir araya gelen sokak köpekleri, çevre sakinleri ve çalışanlar arasında tedirginliğe yol açıyor.

Gece saatlerinde grup halinde dolaşan köpeklerin zaman zaman kendi aralarında boğuştuğu, bu sırada bazı köpeklerin yaralandığı gözlemlendi. OSB'de görev yapan çalışanlar, özellikle vardiya çıkışlarında kalabalık köpek gruplarıyla karşılaşıyor. Bu durumun hem güvenlik riski oluşturduğu hem de çalışanlarda korkuya neden olduğu ifade edildi.

Konuyla ilgili olarak yetkililerden çözüm bekleniyor. - TEKİRDAĞ