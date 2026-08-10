Maltepe\'de Beton Mikseri Altında Kalan Kadın Hayatını Kaybetti

İstanbul Maltepe'de beton mikserinin altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Maltepe Çınar Mahallesi Başefendi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan K. idaresindeki 34 KJH 996 plakalı beton mikseri, Müge Arısal'a (58) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Arısal, mikserin sol ön tekerinin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Beton mikserinin sürücüsü Oğuzhan K. gözaltına alındı.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.