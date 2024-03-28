Maltepe'de çöken yol havadan görüntülendi

Maltepe'de çöken yol böyle görüntülendi
İSTANBUL - Maltepe'de Gülensu Mahallesi Gazi Sokak'ta yol çöktü. Binaların çatısına çöken yol havadan görüntülendi.
Maltepe'de bariyerler ile kapatılan yol çöktü. Çökme sonucunda, yolun aşağısında bulunan bir gecekondunun çatısında hasar meydana geldi. Şans eseri olay sırasında yolda veya çevre evlerde kimsenin bulunmaması, muhtemel bir faciayı engelledi. Önceden alınan tahliye tedbirleri sayesinde, yol kenarındaki evlerde oturanlar güvende kaldı. Öte yandan çöken yol dron ile havadan görüntülendi.
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Banu Parlak, borçlu olduğu bir dosyayla ilgili gittiği Küçükçekmece Adliyesinde icra memuruyla tartıştı. Adliyeyi birbirine kattan Parlak, savcı tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Banu Parlak'ın köpeği, komşusunun köpeğini parçalayarak öldürmüştü.
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