Maltepe'de çöken yol havadan görüntülendi

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Maltepe'de çöken yol böyle görüntülendi

İSTANBUL - Maltepe'de Gülensu Mahallesi Gazi Sokak'ta yol çöktü. Binaların çatısına çöken yol havadan görüntülendi.

Maltepe'de bariyerler ile kapatılan yol çöktü. Çökme sonucunda, yolun aşağısında bulunan bir gecekondunun çatısında hasar meydana geldi. Şans eseri olay sırasında yolda veya çevre evlerde kimsenin bulunmaması, muhtemel bir faciayı engelledi. Önceden alınan tahliye tedbirleri sayesinde, yol kenarındaki evlerde oturanlar güvende kaldı. Öte yandan çöken yol dron ile havadan görüntülendi.