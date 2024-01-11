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Maltepe'de ruhsatsız silah ticareti operasyonu - Son Dakika
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Maltepe'de ruhsatsız silah ticareti operasyonu

Maltepe'de yapılan operasyonda, iş yerinde 4 adet ruhsatsız silah ve toplam 439 bin 221 TL para ele geçirilen şahıs adli makamlarca serbest bırakıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah ticareti yapan şahıs ve şahısların tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışma başlattı. Operasyon sonucunda 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve bir şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, şüphelinin iş yerinde yapılan operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör, 76 adet fişek, 150 bin TL, 8 bin 600 dolar ve 950 euro para bulundu. Yakalanan şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Maltepe\'de ruhsatsız silah ticareti operasyonu
11.01.2024 - 20:31,
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Maltepe'de ruhsatsız silah ticareti operasyonu

İş yerinde 4 adet ruhsatsız silah bulunan şahıs yakalandı

İSTANBUL - Maltepe'de ruhsatsız silah ticareti yapan şahıs yakalandı. İş yerinde 4 adet ruhsatsız silah ve toplam 439 bin 221 TL para ele geçirilen şahıs adli makamlarca serbest bırakıldı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, ruhsatsız silah ticareti yapan şahıs ve şahısların tespiti ve yakalanmalarına yönelik Maltepe ilçesinde yapılan çalışma başlattı. Geçtiğimiz Salı günü Feyzullah Mahallesi'nde bulunan bir ikamet adresinde ruhsatsız silah ticareti yapıldığını belirleyen ekipler, saat 21.00 sıralarında adrese yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. E.G. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. E.G. isimli şüpheli şahsın Cevizli Mahallesi'ndeki işyerine yönelik çevre güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştirilen operasyonda, 4 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör, 76 adet fişek, 150 bin TL, 8 bin 600 dolar ve 950 euro para ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan E.G. isimli şüpheli şahsa, "6136 SKM" suçundan dün sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Maltepe'de ruhsatsız silah ticareti operasyonu - Son Dakika


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