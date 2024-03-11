Maltepe'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
İSTANBUL - Maltepe'de bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, narkotik suçlarının önlenmesi ve şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, saha araştırmaları neticesinde suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik incelemelerde, Cevizli Mahallesinde bulunan bir adreste narkotik madde imalatı yapıldığı şüphesi üzerine 9 Mart tarihinde adrese operasyon düzenledi.
Gerçekleştirilen operasyonda E.M., E.Y. ve O.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada; parçalar halinde 651 gram mariuhana maddesi, 1 adet hassas terazi, 4 paket kapalı şeffaf paket, 3 adet cep telefonu, 87 bin 800 TL, 300 dolar nakit para ele geçirildi.
Konu ile ilgili yakalanan E.Y. isimli emniyetten serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen O.A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüpheli E.M. ise, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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