Maltepe'de yanan minibüs küle döndü - Son Dakika
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Maltepe'de yanan minibüs küle döndü

Maltepe'de seyir halindeki bir minibüs, elektrik aksamından çıkan yangın nedeniyle alev alev yandı. Yangında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, araç kullanılamaz hale geldi.

03.05.2024 00:43
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Maltepe'de yanan minibüs küle döndü

İSTANBUL - Maltepe'de seyir halindeki bir minibüs, elektrik aksamından çıkan yangın nedeniyle alev alev yandı. Yangında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, araç kullanılamaz hale geldi.

Maltepe Yalı Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı Pendik istikametinde seyir halinde olan ve Orhan Güngül hakimiyetindeki Volkswagen marka 34 BLT048 plakalı minibüs, elektrik aksamından çıkan yangın nedeniyle alev topuna döndü. Aracın içindeki sürücü kendisini hemen dışarıya attı. Çevredeki vatandaşlar ve sürücü aracı kendi çabalarıyla söndürmeye çalıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Dumandan etkilenen araç sürücüsü Orhan Güngül, tedbir amaçlı sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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