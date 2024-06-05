Maltepe'de yolcu ile taksi şoförü arasındaki tartışma kamerada - Son Dakika
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Maltepe'de yolcu ile taksi şoförü arasındaki tartışma kamerada

Maltepe'de taksiye binen iki kişi gittikleri yerde paralarının olmadığını söyleyince taksi şoförü ile yolcular arasında tartışma çıktı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Ticari taksi şoförü şahısları araçtan indirerek geldikleri mesafenin ücretini ödemelerini istedi. Şahıslar bu parayı vermek istemedi. Ticari taksi şoförü kredi kartı ile ödeme yapmaları için araçtan post makinesini aldığı sırada şahıslar hızlı adımlarla kaçmaya başladı. Ticari taksi şoförü ise parayı ödemeleri için peşlerine düştü. Duruma sinirlenen taksi şoförü ile iki yolcu arasında tartışma yaşandı. Kredi kartı ile ödeme yapmaları üzerine iki taraf olay yerinden ayrıldı. Yaşanılan olay ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

05.06.2024 10:18
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Maltepe'de yolcu ile taksi şoförü arasındaki tartışma kamerada

İSTANBUL - Maltepe'de taksiye binen iki kişi gittikleri yerde paralarının olmadığını söyleyince taksi şoförü ile yolcular arasında tartışma çıktı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Maltepe D100 Karayolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen iki kişi ticari taksiye bindi. Bir süre gittikten sonra araç şoförüne paralarının olmadığını söyleyince, ticari taksi şoförü şahısları araçtan indirerek geldikleri mesafenin ücretini ödemelerini istedi. Şahıslar bu parayı vermek istemedi. Ticari taksi şoförü kredi kartı ile ödeme yapmaları için araçtan post makinesini aldığı sırada şahıslar hızlı adımlarla kaçmaya başladı. Ticari taksi şoförü ise parayı ödemeleri için peşlerine düştü. Duruma sinirlenen taksi şoförü ile iki yolcu arasında tartışma yaşandı. Kredi kartı ile ödeme yapmaları üzerine iki taraf olay yerinden ayrıldı. Yaşanılan olay ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ticari taksi şoförünün post makinesini araçtan almaya gittiği sırada şahısların olay yerinden kaçtığı ve taksi şoförünün şahısların peşine düşerek kısa bir tartışma yaşadıktan sonra parasını aldığı yer alıyor.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Maltepe, Güvenlik, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Maltepe'de yolcu ile taksi şoförü arasındaki tartışma kamerada - Son Dakika

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