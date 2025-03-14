Mamak'ta Kaçan Motosikletliler Yakalandı

Polisten kaçan motosikletli şahıslar yakalandı

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosikletli 2 şahıs, yaşanan kovalamacının ardından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Doğukent mevkiinde şüpheli hareketler sergileyen şahıslar polis takibine takıldı. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan motosikletli şahıslar kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından şahıslardan biri yakalanırken diğeri kaçmaya devam etti. Polis ekibi kaçan şahsı havaya uyarı ateşi açarak yakaladı. Şüpheli iki şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.