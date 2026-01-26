Manavgat Belediyesi yolsuzluk davasında ikinci duruşmada tanıklar dinlenecek - Son Dakika
Manavgat Belediyesi yolsuzluk davasında ikinci duruşmada tanıklar dinlenecek

Manavgat Belediyesi yolsuzluk davasında ikinci duruşmada tanıklar dinlenecek
26.01.2026 12:46  Güncelleme: 12:48
Manavgat Belediyesi'ne yönelik 41 sanıklı yolsuzluk ve rüşvet davasında ikinci duruşma yarın yapılacak. Davada çok sayıda tanığın ifadesine başvurulacak. Operasyon kapsamında 9 kişi tutuklu yargılanıyor.

Manavgat Belediyesi'ne yönelik 41 sanıklı yolsuzluk ve rüşvet davasında ikinci duruşma yarın Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Duruşmada çok sayıda tanığın ifadelerine başvurulacak.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, nisan ayında başlatılan soruşturma kapsamında, Manavgat Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin açılan davada ikinci duruşma yarın yapılacak. Aralarında belediye başkanı, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye yöneticileri, çalışanlar ve iş adamlarının da bulunduğu 41 sanıklı davada tanıklar mahkeme huzurunda ifade verecek.

Rüşvet operasyonu sonrası 9 kişi tutuklu yargılanıyor

Soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Engin Tüter'in, baklava kutusu içinde 110 bin euro rüşvet alırken suçüstü yakalanmasının ardından geniş kapsamlı operasyon gerçekleştirilmiş, gözaltına alınan 41 şüpheliden bir kısmı serbest bırakılmış, tutuklu sayısı 9'a düşmüştü.

Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 32 ayrı suç unsuruna yer verildi. Suç örgütü lideri olarak gösterilen Manavgat eski Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara hakkında 'suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'icbar suretiyle irtikap', 'rüşvet alma', 'zimmet', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini gizleme' ve 'kazanç müsaderesi' gibi suçlardan cezalandırma talep edildi.

İlk duruşmada 3 isim tahliye edildi, 20 tanık dinlenecek

Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Niyazi Nefi Kara, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tosak, belediye çalışanı Sıla Ceyhan Berkaya, iş adamı Mesut Kara ve belediye başkanının yeğeni Hüseyin Cem Gül'ün tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, Özel Kalem Müdürü Buğlem Ş., eski İmar Müdürü Zafer K. ve Yapı Kontrol Müdürü Hüseyin K. tahliye edilmişti. Mahkeme, yarın duruşmada belediye başkanı Niyazi Nefi Kara'nın oğlu ile iş adamları ve belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu toplam 20 tanığın dinlenmesine karar verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Operasyon, Manavgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat Belediyesi yolsuzluk davasında ikinci duruşmada tanıklar dinlenecek - Son Dakika

SON DAKİKA: Manavgat Belediyesi yolsuzluk davasında ikinci duruşmada tanıklar dinlenecek - Son Dakika
