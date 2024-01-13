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Manavgat Irmağı'nda Kanalizasyon Nedeniyle Kirlilik Oluştu - Son Dakika
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Manavgat Irmağı'nda Kanalizasyon Nedeniyle Kirlilik Oluştu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Eski Hisar Mahallesi Çevreyolu Köprüsü altından Manavgat Irmağı'na dökülen ve kanalizasyon olduğu değerlendirilen madde ırmağın siyaha bürünmesine, etrafa pis kokular yayılmasına neden oldu. Bir vatandaşın balık avlarken fark ettiği durum, ırmağın kirlenmesine ve sağlık sorunlarına yol açabileceği endişesini artırdı.

Manavgat Irmağı\'nda Kanalizasyon Nedeniyle Kirlilik Oluştu
13.01.2024 - 16:23,  Güncelleme: 16:24
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Eski Hisar Mahallesi Çevreyolu Köprüsü altından Manavgat Irmağı'na dökülen ve kanalizasyon olduğu değerlendirilen madde ırmağın siyaha bürünmesine, etrafa pis kokular yayılmasına neden oldu.

Manavgat ırmağında balık avlamak için Eski Hisar Mahallesi çevreyolu köprüsünün altına gelen bir vatandaş, ırmakta gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Eski Hisar Mahallesi istikametinden gelen ve Manavgat ırmağına boşalan kanalizasyon olduğu değerlendirilen madde ırmağın siyaha dönmesine sebep oldu. Birkaç kez olta attığını belirten Metin Avcı, "Oltaya bir şeyler takılıp çektiğimde bunun peçete olduğunu gördüm. Irmağa dikkatlice baktığım zaman ırmağa kanalizasyon döküldüğünü, peçetelerin de bu kanalizasyonla ırmağa karıştığını fark ettim. Maalesef bu durumla ben daha önce de birkaç kez karşılaştım. Manavgat ırmağı hepimizin, ırmağa böyle şeylerin bırakılması yanlış. Kimseyi suçlamak istemiyorum. Bu kesinlikle kanalizasyon. Burada tutulan balık insanları zehirler, hastalık bulaştırır" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat Irmağı'nda Kanalizasyon Nedeniyle Kirlilik Oluştu - Son Dakika


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