Manavgat'ta ağaç kırıldı, otomobiller zarar gördü - Son Dakika
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Manavgat'ta ağaç kırıldı, otomobiller zarar gördü

Manavgat'ın Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde park halindeki 2 otomobil, kırılan ağacın dallarının altında kalarak zarar gördü. Otomobil sahipleri durumu polise bildirdi.

12.06.2024 10:45
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Manavgat Irmak kenarında park halindeki 2 otomobil, kırılan ağacının dallarının altında kalarak zarar gördü.

Manavgat'ın Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Manavgat Belediyesi'ne ait nikah salonu arkasında bulunan park yerine otomobillerini bırakan vatandaşlar geri döndüklerinde büyük şaşkınlık yaşadı. Otomobillerini güneşte kalmaması için yaşlı dut ağacının gölgesine bırakan 2 vatandaş, dut ağacının dalının çürüyerek kırılması sonucunda otomobillerinin üzerine düştüğünü gördü. Dut ağacının dallarının altında kalarak zarar gören otomobil sahipleri şaşkınlıklarını üzerlerinden atar atmaz tutanak tutturmak için Manavgat Emniyet Müdürlüğünden ekip istediler. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta ağaç kırıldı, otomobiller zarar gördü - Son Dakika

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