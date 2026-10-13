Manavgat\'ta aile ulaşamayınca ekipler genci uyuyakalmış halde buldu

Manavgat'da oğullarından haber alamayan ailenin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri harekete geçti. Eve giren ekipler, gencin uyuyakaldığını belirledi.

Olay, Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın ikinci katında ikamet eden aile, evde olması gereken oğullarına ulaşamayınca hayatından endişe ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 Acil Sağlık ekipleri ve Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, ailenin yaşadığı dairenin kapısını bir süre çaldı. Bu sırada ekiplerin bir bölümü de apartmanın çatısına çıkarak çevrede kontrol yaptı. Kısa süre sonra dairenin kapısının açılmasıyla ekipler, gencin uyuyakaldığını ve bu nedenle telefonlara cevap vermediğini belirledi. Polis eşliğinde apartmandan çıkarılan genç, ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.