Manavgat'ta anız yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manavgat'ta anız yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

Manavgat\'ta anız yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde anızlık alanda başlayan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. Mahalle sakinleri de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

29.07.2024 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anızdan başlayıp makilik alana sıçrayan yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü

Manavgat'ta çıkan yangında söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de yardım etti

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde anızlık alanda başlayan yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan vatandaşların da yardımıyla söndürüldü.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Karacalar Mahallesi Guzbeleni mevkiinde anızdan başlayarak makilik alana sıçrayan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucunda yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. Mahalle sakinleriyle birlikte yangın ekiplerinin yardımına koşan Karacalar Mahalle Muhtarı Şevket Kaplan, aynı noktada geçen yıl ve bu yılın başında 2 kez daha yangın çıktığını, itfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldüğünü dile getirdi. Kaplan, "Çıkan yangınlar itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarına mahalle sakinlerimizde destek verdi. Ben tüm ekiplere ve mahalle sakinlerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan yangınlar konusunda dikkatli ve duyarlı olmalarını istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Manavgat, İtfaiye, Antalya, Çevre, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta anız yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:47 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş
19:32 Anket sonuçları belli oldu İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları Anket sonuçları belli oldu! İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları
18:09 Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazandı Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı
17:07 İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı
16:33 Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Ülkede bu hafta çöl sıcakları beklenmiyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Ülkede bu hafta çöl sıcakları beklenmiyor
20:20 Cinayetle biten Atatürk’e hakaret kavgasının canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı Cinayetle biten Atatürk'e hakaret kavgasının canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı
18:26 CHP’li Tan’a AK Partili Çelik’ten sert tepki: Mavi Vatan’ın omurgasına saldırılan bir konuşma CHP'li Tan'a AK Partili Çelik'ten sert tepki: Mavi Vatan'ın omurgasına saldırılan bir konuşma
16:28 Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak
16:19 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı
16:10 Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi
15:58 Futbolcu Merih Demiral’ın bozkurt selamı, erkek modasına yön verdi Futbolcu Merih Demiral'ın bozkurt selamı, erkek modasına yön verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 21:16:14. #1.13#
SON DAKİKA: Manavgat'ta anız yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement