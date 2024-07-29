Manavgat\'ta anız yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

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Anızdan başlayıp makilik alana sıçrayan yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü

Manavgat'ta çıkan yangında söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de yardım etti

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde anızlık alanda başlayan yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan vatandaşların da yardımıyla söndürüldü.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Karacalar Mahallesi Guzbeleni mevkiinde anızdan başlayarak makilik alana sıçrayan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucunda yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. Mahalle sakinleriyle birlikte yangın ekiplerinin yardımına koşan Karacalar Mahalle Muhtarı Şevket Kaplan, aynı noktada geçen yıl ve bu yılın başında 2 kez daha yangın çıktığını, itfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldüğünü dile getirdi. Kaplan, "Çıkan yangınlar itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarına mahalle sakinlerimizde destek verdi. Ben tüm ekiplere ve mahalle sakinlerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan yangınlar konusunda dikkatli ve duyarlı olmalarını istiyorum" dedi.