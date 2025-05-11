Manavgat\'ta Düşme Olayı

Antalya'nın Manavgat ilçesiıyd caddede yürürken bir anda düşerek başını çöp konteynerine çarpan şahıs baygınlık geçirdi. Vatandaşların yardımıyla düştüğü yerden kaldırılan şahıs, olay yerine gelen sağlık ekibinin ısrarına rağmen hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde yaşanan olayda, madde ya da alkolün etkisinde olduğu iddia edilen bir kişi kaldırımda yürüdüğü sırada sendelemeye başladı. Ayakta durmakta zorlanan şahıs, vatandaşlar tarafından kaldırıma oturtulmak istense de bir süre sonra dengesini kaybederek başını çöp konteynerine çarptı. Yine vatandaşların yardımı ile yerinden kaldırılan şahıs için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Olay yerine gelen 112 ekibi, şahsı kontrol ettikten sonra hastaneye götürmek üzere ambulansa bindirmek istese de amacına ulaşamadı.

Hastaneye gitmeyi kabul etmedi

Ayakta durmakta zorlanan şahıs, sağlık ekiplerinin tüm ısrarına rağmen zig zag çizerek kaldırımda yürüyüp gözden kayboldu. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. 112 sağlık ekibi ve olay yerine gelen polisler, aynı şahsın birkaç saat önce yine Bahçelievler Mahallesi'nde görüldüğünü ve aynı şekilde hastaneye gitmeyi kabul etmediğini belirttiler. - ANTALYA