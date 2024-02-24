Manavgat'ta gerçekleştirilen helikopter ve dron destekli trafik uygulamasında çok sayıda motosiklet denetlenirken, eksiği bulunanlara cezai işlem uygulandı. Oyuncak scooterıyla uygulama noktasından başında kaskla geçen 10 yaşındaki Şükrü Eymen ise motosiklet sürücülerini kask takmaları konusunda uyardı.
Uygulama noktasına gelen ve motosikletin ön kısmında köpek bulunan yabancı uyruklu kadın sürücünün, oturağının altında çıkardığı kaskı takması gözlerden kaçmadı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı 20 motorize ekip ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı 5 ekibin katılımıyla helikopter ve dron destekli gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde yüzlerce motosiklet denetlenirken sürücü belgesi olmayan, kask takmayan ve motosikletinin eksiği bulunan çok sayıda sürücüye cezai işlem uygulandı.
Eymen'den büyüklere ders
Uygulama noktasında kaldırımda plastik scooterıyla yolculuk yapan ve adının Şükrü Eymen olduğu belirlenen 10 yaşındaki küçük çocuk herkesin dikkatini çekti. Uygulama sırasında kasksız motosiklet kullanan sürücülere anlam veremeyen Şükrü Eymen, kast takmadan kesinlikle scooterıyla binmediğini belirterek, "Benim kaskım 250 lira. Çok güzel. Kask takmazsak yoldan geçen arabalardan başımıza bir şeyler düşebilir. Kaza yaptığımızda başımızı yere çarpabiliriz. Motosiklet kullananlara kask takmadan binmemelerini istiyorum" dedi. Küçük Şükrü Eymen, konuşmasının ardından kaskını başına takarak scooterına bindi ve gözden kayboldu.
Uygulama noktasında kaskını taktı, ceza yemekten kurtulamadı
Uygulama noktasında gelen yabancı uyruklu kadının kask takmadığı gözlenirken, motosikletin ön kısmındaki sevimli köpek herkesin dikkatini çekti. Yabancı uyruklu kadın, uygulama noktasında motosikletin oturağının altından çıkardığı kaskı başına takarken ceza yemekten kurtulamadı. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Manavgat'ta helikopter ve dron destekli trafik uygulaması - Son Dakika
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