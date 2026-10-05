Manavgat'ta jandarma depoda 6 milyon 250 bin liralık kaçak ürün buldu - Son Dakika
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Manavgat'ta jandarma depoda 6 milyon 250 bin liralık kaçak ürün buldu

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Manavgat\'ta jandarma depoda 6 milyon 250 bin liralık kaçak ürün buldu
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin bir depoya düzenlediği operasyonda lüks markalara ait gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon 250 bin lira olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda, piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon 250 bin lira olduğu değerlendirilen gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında, lüks markalara ait gümrük kaçağı ürünlerin bulunduğu belirlenen depoda arama yapıldı.

Aramada, bin 770 kaçak güneş gözlüğü, 2 bin 110 kaçak parfüm, 722 kaçak saat, 950 paket ısıtılmış tütün ve 752 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon 250 bin lira olduğu değerlendirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
JandarmaManavgatGüvenlik3. SayfaAntalyaEkonomiSon Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta jandarma depoda 6 milyon 250 bin liralık kaçak ürün buldu - Son Dakika
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