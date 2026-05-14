Manavgat\'ta Kaza: 4 Yaralı, Motosiklet Sürücüsüne Ceza

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolsüz kavşakta meydana gelen trafik kazasında otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi ölümden döndü. Sürücü ve yolcunun savrulduğu kaza güvenlik kamerasına yansırken kazada 4 kişi yaralandı. Olaya karışan motosikletin sürücüsüne ehliyetinin yetersiz olması ve motosikletin eksiklerinden dolayı 27 bin 227 TL ceza uygulandı.

Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1073 Sokak'ta kontrolsüz kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Zübeyde Hanım Caddesi istikametine seyir halindeki Umut M.'nin kullandığı 01 ALA 102 plakalı motosiklet, 1068 Sokakt'a Barbaros Caddesi istikametine gitmekte olan Mümüne Ç.'nin kullandığı 07 BOV 309 plakalı otomobile yandan çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada motosiklet sürücüsü Umut M., motosiklette yolcu olarak bulunan Semire S. çarpmanın etkisiyle havaya savrulup yere düştü. Otomobil sürücüsü Mümüne Ç. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ümmühani O.'nun da hafif şekilde yaralandığı kazada 2 kişi olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA