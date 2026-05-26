Lüks otomobil kanala uçtu, sürücü araçtan çıkıp olay yerinden ayrıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kanala uçan ve ters dönen lüks otomobilin sürücüsü, kanaldan kendi imkanlarıyla çıkarak olay yerinden ayrıldı.

Kaza, Manavgat ilçesi Sanayi Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sanayi mahallesi 2073 sokakta bulunan Çoraklama kanalına uçarak ters dönen otomobil içerisinde bir kişinin bulunduğu ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve 112 Ağlık ekiplerini alarma geçirdi.

Sürücü olay yerinden kaçtı

Olay yerine gelen ekipler, kanal içerisinde ters dönmüş vaziyette 03 AEZ 317 plakalı BMW marka otomobil ile karşılaşırken, araç sürücüsünün kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. Çoraklama kanalındaki otomobil, trafik ekipleri tarafından çağrılan vinç yardımıyla çıkarıldıktan sonra yediemin otoparkına çekildi - ANTALYA