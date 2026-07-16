Manavgat\'ta Motosiklet Kazası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralanırken, kaza sonrası sürücü trafik ekibi olay yerine gelmeden motosikletine binerek bölgeden ayrıldı.

Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet, trafik ışıklarına yaklaştığı sırada yolun karşısına geçmekte olan Fatma G. isimli yayaya çarptı.

Kazada yaralanan Fatma G., 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kazanın ardından olay yerine gelen basın mensubunun görüntü alması, motosiklet sürücüsü ve yakınları olduğu belirlenen kişiler tarafından engellenmeye çalışılırken, motosiklet sürücüsü trafik ekipleri olay yerine gelmeden motosikletine binerek olay yerinden ayrıldı. - ANTALYA