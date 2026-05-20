Manavgat\'ta motosiklet-otomobil kazasında 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada biri bebek 2 kişi yaralandı.

Kaza, Managat ilçesi Herdford Caddesi'nde Titreyengöl Caddesi istikametine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin B.Ö. idaresindeki 07 BRE 609 plakalı motosiklet ile Fatih G. yönetimindeki 10 D 1488 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Hüseyin B. Ö. ile otomobilde bebek koltuğundaki 4 aylık bebek G.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA