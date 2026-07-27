Manavgat\'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet sürücüsünün yaptığı ani manevra sonucu otomobille çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

Kaza, Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.İ. idaresindeki 07 CKY 272 plakalı otomobil, istikamette sağ şeritte ilerleyen A.E.Y.'nin kullandığı 07 BPS 788 plakalı motosiklete çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada motosiklet sürücüsü A.E.Y., motorlu bisiklette yolcu olarak bulunan A.Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan E.İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.