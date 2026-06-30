Motosiklet yedek parça deposu olarak kullanılan muz serası alev alev yandı - Son Dakika
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Motosiklet yedek parça deposu olarak kullanılan muz serası alev alev yandı

Motosiklet yedek parça deposu olarak kullanılan muz serası alev alev yandı
30.06.2026 00:18  Güncelleme: 00:20
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet yedek parça deposu olarak kullanılan muz serasında yangın çıktı. 2 saatlik müdahaleye rağmen 5 dönümlük sera ve içindeki malzemeler tamamen yandı. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasarın 4 milyon lirayı bulduğu belirtildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet yedek parça deposu olarak kullanılan muz serası alev alev yandı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürülen sera ve içerisindeki yedek parça malzemeleri küle döndü.

Aşağı Işıklar Mahallesi Kaplan Koyağı mevkiinde Fatih Uysal isimli vatandaşa ait muz serasında yangın ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Orman İşletme Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakoluna bağlı ekipleri alarma geçirdi. Yangın bölgesine ulaşan ekipler bir taraftan yanan seraya müdahalede bulunurken diğer taraftan yangının yakınında bulunan ormanlık alana ulaşmaması için gerekli önlemleri aldılar. Yangında alevler ve gökyüzünü saran siyah duman bulutları kilometrelerce uzaktan görülürken, sık sık patlamalar yaşandığı görüldü. Yaklaşık 2 saat süren ve tüm müdahalelere rağmen 5 dönüm üzerine kurulu muz serası tamamen yandı.

Yanan muz serasında ekim yapılmadığı, motosiklet yedek parçalarının bulunduğu depo olarak kullanıldığı bildirildi.

Yangının meydana geldiği bölgeye giden Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, güncel fiyatla muz serasının dönüm maliyetinin 800 ile 900 bin lira arasında değiştiğini, sadece sera zararının 3 buçuk-4 milyon lira olduğunu belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Manavgat, 3. Sayfa, Antalya, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet yedek parça deposu olarak kullanılan muz serası alev alev yandı - Son Dakika

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