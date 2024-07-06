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Manavgat'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile motosikletin çarpışma anı kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesi otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı. Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir iş yerine ait kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Milli Egemenlik Mahallesi Güneylioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim A. K. hakimiyetindeki 07 AYB 522 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Murat Y.'nin idaresindeki 26 AS 044 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı bölgeye üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralı ambulansla hastaneye götürüldü. Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yeri kamerasına anbean yansıdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki olan motosikletin, dönüş yapan otomobille çarpışması yer aldı.