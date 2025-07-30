Manavgat\'ta Otomobiller Çarpıştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 Karayolu Sanayi Köprülü Kavşak yan yolda meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazanın ardından kendisini kötü hisseden kadın sürücü, ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye gitmeyi reddetti.

Kaza; Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halinde olan Hasan Özçelik'in kullandığı 07 BGT 353 plakalı otomobilin, aynı yönde sağ şeritte ilerlerken Sanayi Kavşağı'ndan Zübeyde Hanım Caddesi'ne dönmeye çalışan Yasemin Kılınç yönetimindeki 42 ARS 905 plakalı otomobille çarpışması sonucu meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kendisini iyi hissetmediğini belirten sürücü Yasemin Kılınç, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye gitmeyi kabul etmedi. - ANTALYA