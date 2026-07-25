Manavgat'ta Rafting Botu Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
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Manavgat'ta Rafting Botu Devrildi: 3 Yaralı

Manavgat\'ta Rafting Botu Devrildi: 3 Yaralı
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Antalya Manavgat'ta rafting aracının römorkundaki botlar devrildi, 3 kişi yaralandı, biri hayati tehlikede.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir rafting işletmesine ait aracın arkasına takılı römorkta bulunan botların devrilmesi sonucu, botların üzerinde yolculuk yapan 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza, Beşkonak Karabük Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Ç'nin kullandığı, Manavgat Beşkonak Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir rafting işletmesine ait 07 BDZ 470 plakalı aracın arkasına takılı römorkun üzerinde bulunan botlar devrildi. Botların üzerinde yolculuk yapan Ertuğ H., ÇAD Cumhuriyeti vatandaşı İss Alı O. ve Suudi Arabistan vatandaşı Basam Bahaeldin İ. kazada yaralandı.

Yaralılar; 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla Serik Devlet Hastanesine kaldırılırken, Ertuğ H'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Manavgat, Antalya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta Rafting Botu Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika

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