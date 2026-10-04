Manavgat\'ta tezgahtan eşofman çalan 2 turist jandarma tarafından otelde yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bebek arabasıyla geldikleri giyim mağazasının önündeki tezgahlardan eşofman çalan 2 turist jandarma ekipleri tarafından güvenlik kamerasından kolundaki banttan yola çıkarak tatil yaptıkları otelde yakalandı.

Olay, Kızılağaç Mahallesi Turizm Caddesi'nde meydana geldi. Butiğe gelen ve birinin elinde bebek arabası olan Romanya uyruklu 2 kadından biri iş yeri önünde beğendiği eşofmanı alıp yürümeye başladı. Bu arada üzerinde 3-4 yaşlarında bir çocuğun bulunduğu bebek arabası ile onu takip eden kadın yanına geldiğinde eşofmanı bebek arabasına gizledi ve ödeme yapmadan mağazadan ayrıldı. İşletmenin sahibi durumun farkına vardıktan sonra Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakoluna giderek, iş yerinde hırsızlık olayı yaşandığını, hırsızlık olayının işyerinin güvenlik kamerasına yansıdığını belirterek şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen Merkez Jandarma Karakoluna bağlı ekipler, güvenlik kamerasından 2 kadının içerisinde çocuk bulunan bir bebek arabasıyla birlikte dükkana gelerek ürünleri incelediklerini, ardından kadınlardan bir tanesinin reyondan bir adet eşofman alarak bebek arabasına gizledikten sonra işyerinden ayrıldığını belirledi.

Tatil yaptıkları otelde yakalandılar

Güvenlik kamerasını izleyen jandarma ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 kadının konakladıkları otelin kol bandından yola çıkarak hangi otelde kaldıklarını belirledi. Romanya uyruklu C.D. ve N.M.D. jandarma ekipleri tarafından tatil yaptıkları otelde çaldıkları eşofmanla birlikte yakalandı. Merkez Jandarma Karakoluna getirilen Romanya uyruklu turistler hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi. Romanyalı turistlerden şikayetçi olan Ali Önder Şit, "Müşterilerin de olduğu bir saatte, eşofmanların bulunduğu yerde eksiklik fark ettim. Güvenlik kamerasını izleyince eşofmanın çalındığını gördüm. Güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte jandarmaya giderek şikayetçi oldum. Sağ olsun jandarma ekipleri şüphelileri kısa sürede belirledi ve otellerinde yakaladı" dedi.