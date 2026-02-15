Isınan tekerlek balatalarından çıkan alevler sunta yüklü tırı yaktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Isınan tekerlek balatalarından çıkan alevler sunta yüklü tırı yaktı

Isınan tekerlek balatalarından çıkan alevler sunta yüklü tırı yaktı
15.02.2026 09:25  Güncelleme: 09:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında dorse ve yük tamamen yandı, yol güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki sunta yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülürken dorse ve dorsede bulunan yük tamamen yandı. Tırın dorsesinde Antalya'da otellerde kullanılmak üzere Karabük'ten yüklenen dayanıklı kapı malzemesi olduğu, yangının başlamasıyla birlikte tırın dorseden ayrıldığı bildirildi.

Olay Akseki-Manavgat D-695 Karayolu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Akseki istikametinden Manavgat yönüne seyir halindeki Hüseyin S.'nin kullandığı 42 KY 670 çekici ve 42 ALY 933 dorse plakalı sunta yüklü tır, Manavgat'a bağlı Gençler Mahallesi sınırlarına geldiğinde dorsesinden alevler yükselmeye başladı. Tır dorseden ayrılarak uzaklaştırılırken ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat ve Akseki birimlerine bağlı 4 adet itfaiye ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında Akseki–Manavgat yolu güvenlik nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Yangın yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınabilirken dorse ve dorsede bulunan malzemeler tamamen yandı. Sürücü tırı terk ederek kurtulurken yangının dorsenin ısınan balatasından saçılan kıvılcımlardan çıkmış olma ihtimali üzerinde duruluyor. Karayolları ekiplerinin yolda temizlik çalışması yapmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Manavgat, 3. Sayfa, Olaylar, İtfaiye, Antalya, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Isınan tekerlek balatalarından çıkan alevler sunta yüklü tırı yaktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
Trump: İran’da rejim değişmesi olabilecek en iyi senaryodur Trump: İran'da rejim değişmesi olabilecek en iyi senaryodur
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

10:15
Dünyanın en büyüklerindendi, yüzlerce şubesini kapatıyor
Dünyanın en büyüklerindendi, yüzlerce şubesini kapatıyor
09:45
İsimleri tek tek paylaştılar Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
09:25
Düğmeye basıldı Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal
Düğmeye basıldı! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal
09:09
İngiltere Başbakanı Starmer: Avrupa halkını korumak için savaşmaya hazır olmalı
İngiltere Başbakanı Starmer: Avrupa halkını korumak için savaşmaya hazır olmalı
08:41
Milyonları ilgilendiriyor Doğal gaz faturalarında yeni dönem
Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem
07:52
İnfial yaratan olay Evlat edindiği 2 çocuğu kafese kapatıp yıllarca şiddet uyguladı
İnfial yaratan olay! Evlat edindiği 2 çocuğu kafese kapatıp yıllarca şiddet uyguladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 10:28:04. #7.11#
SON DAKİKA: Isınan tekerlek balatalarından çıkan alevler sunta yüklü tırı yaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.